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14:34, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Работавший у Соловьева блогер назвал себя зажравшейся свиньей

Блогер Васильев назвал себя зажравшейся свиньей из-за собственных жалоб

Фото: Telegram-канал «СТАС БОМБИТ»

Работавший на канале «Соловьев LIVE» российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», назвал себя зажравшейся свиньей из-за собственных жалоб. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

«Я зажравшаяся свинья, которая выиграла в лотерею, а еще и *** [недовольна]. Я занимаюсь какой-то непонятной *** [ерундой], за которую бренды по непонятным мне причинам готовы платить деньги», — написал Васильев. Он также признался, что считает все свои жалобы, связанные с темой творческой реализации, несерьезными.

Блогер сравнил блогерство с работой на Митинском радиорынке, которой он занимался до того, как стал популярным в сети. По словам Васильева, сейчас даже в самые трудные моменты ему не приходится настолько тяжело, как было в то время.

Ранее Васильев рассказал о Владимире Соловьеве вне экрана. По словам блогер, в жизни телеведущий такой же, как в своих программах.

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      Олег Давыдов
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