Известный российский блогер рассказал о Владимире Соловьеве вне экрана

Блогер Васильев: Владимир Соловьев в жизни такой же, как на экране

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что телеведущий Владимир Соловьев показался ему в жизни таким же, как на экране. Впечатления от встречи с ведущим он раскрыл в проекте «Алгоритм», видео доступно во «ВКонтакте».

Васильев отметил, что впервые встретился с Соловьевым спустя некоторое время после того, как начал работать на канале «Соловьев LIVE». По словам блогера, у них с телеведущим состоялся короткий разговор.

«Это пугающая харизма. (...) Вот он в жизни такой же, как на экране, это удивительно. Он прям искренний очень», — высказался он о Соловьеве.

Ранее Васильев оценил возможность пойти в политику. Блогер заверил, что у него нет планов заниматься такой деятельностью.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала в связи с выгоранием. Впоследствии он снова начал сотрудничать с «Соловьев LIVE» и записывать для канала ежедневные сводки новостей.