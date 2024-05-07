Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:33, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность пойти в политику

Блогер Стас Васильев заявил, что не планирует заниматься политикой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», работавший на канале «Соловьев LIVE», оценил возможность уйти в политику. На эту тему он высказался в беседе с блогером Амираном Сардаровым, видео доступно на YouTube.

Сардаров во время беседы заявил, что, по его мнению, Васильева бы не взяли в политику. Однако блогер заверил, что у него нет планов заниматься такой деятельностью. «А что мне делать-то в политике? Зачем мне туда?» — спросил он.

Васильев также отметил, что хотел бы в будущем работать над художественными фильмами.

Ранее Васильев обвинил в обмане популярное канадско-американское издание Vice, которому он дал интервью. Блогер описал ситуацию словами «такого наглого мразотства я не видел».

Перед этим он также высказался об эмиграции. Васильев заявил, что не собирается покидать Россию.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала. Васильев объяснил это тем, что хочет больше времени уделять другим проектам.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие

      Девочка решила продать игрушку за миллионы рублей ради покупки дома

      Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность пойти в политику

      Футболист Безруков пошутил об отмененном голе рукой

      Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Путина

      Россиян призвали не обедать на рабочем месте

      Россияне назвали выгодные места для покупки продуктов

      Кадыров приехал на инаугурацию Путина в Кремль

      Россиянин устроил ДТП и выстрелил в другого водителя

      Посол США уехала из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше