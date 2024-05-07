Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность пойти в политику

Блогер Стас Васильев заявил, что не планирует заниматься политикой

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», работавший на канале «Соловьев LIVE», оценил возможность уйти в политику. На эту тему он высказался в беседе с блогером Амираном Сардаровым, видео доступно на YouTube.

Сардаров во время беседы заявил, что, по его мнению, Васильева бы не взяли в политику. Однако блогер заверил, что у него нет планов заниматься такой деятельностью. «А что мне делать-то в политике? Зачем мне туда?» — спросил он.

Васильев также отметил, что хотел бы в будущем работать над художественными фильмами.

Ранее Васильев обвинил в обмане популярное канадско-американское издание Vice, которому он дал интервью. Блогер описал ситуацию словами «такого наглого мразотства я не видел».

Перед этим он также высказался об эмиграции. Васильев заявил, что не собирается покидать Россию.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала. Васильев объяснил это тем, что хочет больше времени уделять другим проектам.