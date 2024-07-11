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09:10, 11 июля 2024Мир

Сторонник Байдена в Сенате США заявил спонсорам о поддержке его снятия с выборов

Axios: Чак Шумер заявил спонсорам, что может поддержать снятие Байдена с выборов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в частных разговорах заявил спонсорам, что может поддержать снятие кандидатуры американского лидера Джо Байдена с выборов и «открыт» к новым кандидатам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Публично Шумер выступает как один из главных сторонников Байдена, он неоднократно говорил, что он «за Джо», однако в частной жизни чиновник «поет другую песню», пишет издание. По словам трех человек, говоривших на условиях анонимности, в течение последних 12 дней Шумер выслушивал идеи и предложения спонсоров относительно наилучшего пути развития партии. Во время частных бесед с представителями Демократической партии Шумер дал понять, что может поддержать выдвижение нового кандидата на пост президента.

Шумер — один из немногих демократов, которые имеют достаточное политическое и личное положение, чтобы убедить Байдена уйти в отставку, пишет издание. Отмечается, что по своему влиянию он стоит наряду с бывшим президентом Бараком Обамой и бывшим спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Байдена заменят ближе к выборам. По его мнению, поздняя смена кандидата станет преимуществом, потому что в обществе будут радоваться новизне и не успеют изучить личную историю нового политика.

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      Лина Пивоварова
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