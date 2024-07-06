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04:44, 6 июля 2024Мир

Экс-кандидат в президенты США назвал сроки замены Байдена

Экс-кандидат в президенты Рамасвами: Байдена заменят ближе к выборам
СюжетВыборы президента США 2024

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заменят ближе к выборами, заявил в интервью Forbes Breaking News политик Вивек Рамасвами, который участвовал в президентских праймериз Республиканской партии.

По его мнению, поздняя смена кандидата будет преимуществом, потому что в обществе будут радоваться новизне и не успеют изучить личную историю нового политика.

Рамасвами выразил уверенность, что действующего главу государства все же придется заменить в качестве кандидата. «Партия не выдвинет Джо Байдена. Поэтому, я думаю, предвыборная кампания еще не началась всерьез», — сказал он.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

Сам Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.

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      Сергей Грехов
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