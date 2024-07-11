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16:44, 11 июля 2024Силовые структуры

Топ-менеджера российской компании обвинили во взятке на 15 миллионов рублей

СК обвинил замглавы «Газпром газораспределение Белгород» во взятке в 15 млн руб.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение заместителю гендиректора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Белгород» в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Преступление выявили сотрудники ФСБ.

По версии следствия, с мая 2023 года по июль 2024 года обвиняемый получил от гендиректора подрядной компании первый транш от взятки в размере 27 миллионов рублей, обещая принять строительно-монтажные работы, подписать акты и справки об их стоимости, а также ускорить процедуру оплаты.

На допросе задержанный признал вину и дал признательные показания. Следствие намерено просить суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее 11 июля сообщалось, что в Екатеринбурге суд отправил под домашний арест бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в коррупции.

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      Любовь Ширижик
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