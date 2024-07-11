Отправившегося на СВО бывшего российского министра арестовали по делу о взятках

В Екатеринбурге суд отправил бывшего министра Старкова под домашний арест

В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчина будет дома под арестом до 31 августа. Старков проходит обвиняемым по статье 209 УК РФ («Получение взятки»).

Подробности дела экс-министра не разглашаются. Стороны обвинения и защиты сразу же попросили закрыть заседание от прессы из-за военной тайны.

18 ноября 2023 года Старков покинул свой пост и сообщил, что отправляется в зону специальной военной операции (СВО). Его вернули из зоны конфликта после возбуждения уголовного дела.