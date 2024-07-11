У самолета со 174 пассажирами на борту во время разбега лопнула шина

У самолета American Airlines во время разбега в аэропорту Тампы лопнула шина

У самолета авиакомпании American Airlines во время разбега в аэропорту Тампы, США, лопнула шина. Инцидент попал на видео, которое публикует WTXL ABC 27.

На размещенных в сети кадрах видны дым и сноп искр, вылетающих из-под колеса воздушного судна, которое едет на большой скорости по взлетно-посадочной полосе. По словам представителей перевозчика, никто из 174 пассажиров и шести членов экипажа, находившихся на борту, во время инцидента не пострадал. После того как самолет прервал взлет, они благополучно высадились и были доставлены в терминал. Позже путешественников пересадили на запасной рейс из Тампы.

«Мы не хотим нарушать планы наших клиентов и приносим извинения за любые доставленные неудобства», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее в США у самолета Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines при взлете отвалилось колесо шасси. Нештатная ситуация произошла с бортом, летевшим из Лос-Анджелеса в Денвер.