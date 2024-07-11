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18:11, 11 июля 2024Бывший СССР

Украина подписала оборонное соглашение с Румынией

Зеленский подписал оборонное соглашение с президентом Румынии Йоханнисом
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис

Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение со своим румынским коллегой Карлом Йоханнисом. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы республики.

«В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Бухарест передаст Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту техники через свою территорию. Кроме того, Румыния будет помогать учебному центру для подготовки украинских пилотов F-16.

Днем ранее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной подписал Люксембург. На встрече с Владимиром Зеленским страну представлял Премьер-министр Люк Фриден.

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      Александр Курбатов
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