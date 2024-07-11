Украина подписала оборонное соглашение с Румынией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение со своим румынским коллегой Карлом Йоханнисом. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы республики.
«В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией», — говорится в тексте заявления.
Отмечается, что Бухарест передаст Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту техники через свою территорию. Кроме того, Румыния будет помогать учебному центру для подготовки украинских пилотов F-16.
Днем ранее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной подписал Люксембург. На встрече с Владимиром Зеленским страну представлял Премьер-министр Люк Фриден.