Украина подписала оборонное соглашение с Румынией

Зеленский подписал оборонное соглашение с президентом Румынии Йоханнисом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение со своим румынским коллегой Карлом Йоханнисом. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы республики.

«В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Бухарест передаст Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту техники через свою территорию. Кроме того, Румыния будет помогать учебному центру для подготовки украинских пилотов F-16.

Днем ранее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной подписал Люксембург. На встрече с Владимиром Зеленским страну представлял Премьер-министр Люк Фриден.