Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:06, 11 июля 2024Забота о себе

Уролог предупредил о вреде вейпов для эрекции

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Курение электронных сигарет быстро приводят к импотенции, предупредил уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. О вреде вейпов доктор рассказал в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что привыкание к электронным сигаретам происходит быстрее, чем к обычным, так как курить их можно почти везде, не выходя из помещения. К тому же у многих создается иллюзия, что вейпы безопаснее табака, хотя это не так, заверил уролог.

По словам врача, бесконтрольное курение электронной сигареты становится причиной постоянного присутствия никотина в крови, что негативно сказывается на эрекции.

Никотин вызывает сокращение сосудов и артерий, что значительно ухудшает их работу и приводит к нарушению эрекции

Александр Лубенниковуролог, андролог

Проблемы с потенцией усугубляются из-за неуверенности мужчины в своих силах, возникающей из-за периодических промахов в постели, подвел итог доктор.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Ранее Лубенников назвал способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка. По его словам, обследование нужно делать в положении лежа или сидя в расслабленном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Англии вырвала победу у Нидерландов и установила рекорд. Как прошел второй полуфинал Евро-2024

      Уролог предупредил о вреде вейпов для эрекции

      Секс-работница рассказала об интимных услугах для инвалидов

      Над Донецком сбили ракету HIMARS

      В Румынии заявили о получении Украиной половины обещанной помощи

      В НАТО рассказали о новой базе в Польше

      Раскрыты срок и место проведения следующего саммита НАТО

      Китай отреагировал на упоминание себя в декларации НАТО

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в крошечном бикини

      В НАТО призвали Китай к диалогу по снижению рисков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше