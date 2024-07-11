В Армении трое гражданских пробрались в воинскую часть и устроили драку

Трое гражданских лиц пробрались в воинскую часть в Сисиане и устроили драку со срочниками. Об этом сообщил Следственный комитет республики, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».
У ворот пропускного пункта граждане вступили в конфликт с двумя военнослужащими, ударив их и выстрелив в воздух из газового пистолета.
Трое нарушителей были арестованы, им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Армении.
Ранее стало известно о росте черного рынка оружия на постсоветском пространстве. Торговцы покупают оружие на Украине, после чего продают его в Армении, России и Азербайджане.