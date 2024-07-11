Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 11 июля 2024Бывший СССР

В Армении трое гражданских пробрались в воинскую часть и устроили драку

СК Армении: трое гражданских пробрались в воинскую часть и подрались с солдатами

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Трое гражданских лиц пробрались в воинскую часть в Сисиане и устроили драку со срочниками. Об этом сообщил Следственный комитет республики, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

У ворот пропускного пункта граждане вступили в конфликт с двумя военнослужащими, ударив их и выстрелив в воздух из газового пистолета.

Трое нарушителей были арестованы, им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Армении.

Ранее стало известно о росте черного рынка оружия на постсоветском пространстве. Торговцы покупают оружие на Украине, после чего продают его в Армении, России и Азербайджане.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о движении военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ

      Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

      В работе некоторых разделов «Дзена» возникла проблема

      В Кремле заявили о готовности обсуждать безопасность на континенте

      Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

      Масштабы падения мировых запасов нефти подсчитали

      В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

      46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

      Командиру минометной батареи «Азова» дали срок за обстрел жилых домов Мариуполя

      В Кремле прокомментировали возможное участие России в новом саммите по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше