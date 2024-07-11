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08:56, 11 июля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи на покровском направлении

В ДНР сообщили о попадании ВСУ в клещи на покровском направлении у Новоселовки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в клещи на покровском направлении у населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

Силовики сообщили о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении. По их информации, группировка ВСУ в Новоселовке Первой фактически оказалась в клещах после наступления российских военных.

«Группировка противника, которая там находится, оказалась не в лучшем положении», — заявили силовики. Сообщается, что украинские военные покидают населенный пункт небольшими группами во избежание столкновений с ВС России.

Ранее силовые структуры ДНР заявили об отходе двух бригад ВСУ с позиций на покровском направлении. Как сообщалось, в районе поселков Евгеновка и Новоселовка Первая для подразделений ВСУ сложилась плохая ситуация.

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