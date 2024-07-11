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12:23, 11 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии призвали усилить европейские санкции против России

Премьер Эстонии Каллас: Евросоюз должен усилить санкции против России

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен усилить санкции против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Telegram-канал Brief.

По ее словам, это может быть болезненно для европейских государств, но именно этот шаг поможет завершить российско-украинский конфликт.

Она также заявила, что, если страны ЕС будут воздерживаться от санкций, чтобы получить выгоду, военные действия продлятся гораздо дольше.

Ранее Каллас анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО. По ее словам, альянс должен заниматься «сдерживанием России».

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      Илья Таксюр
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