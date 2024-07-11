Алаудинов: новый «майдан» на Украине — вопрос ближайшего времени

Выход украинцев на новый «майдан» является вопросом ближайшего времени. Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире телепередачи «60 минут». Фрагмент беседы с ведущей программы, журналистом Ольгой Скабеевой генерал опубликовал в Telegram.

Новый государственный переворот стал бы закономерным итогом действий киевских властей, считает Алаудинов. По словам офицера, то, что их враг находится в офисе президента страны, уже осознали все украинцы.

Промедление с выходом на «майдан» грозит Украине полной потерей мужского населения, подчеркнул генерал.

Также Алаудинов назвал две причины, по которым спецоперация может быть завершена в 2024 году. Определяющими факторами он назвал выборы в США и истощение украинских ресурсов.