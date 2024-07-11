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11:51, 11 июля 2024Россия

В Генштабе спрогнозировали сроки нового «майдана» на Украине

Алаудинов: новый «майдан» на Украине — вопрос ближайшего времени

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Выход украинцев на новый «майдан» является вопросом ближайшего времени. Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире телепередачи «60 минут». Фрагмент беседы с ведущей программы, журналистом Ольгой Скабеевой генерал опубликовал в Telegram.

Новый государственный переворот стал бы закономерным итогом действий киевских властей, считает Алаудинов. По словам офицера, то, что их враг находится в офисе президента страны, уже осознали все украинцы.

Промедление с выходом на «майдан» грозит Украине полной потерей мужского населения, подчеркнул генерал.

Также Алаудинов назвал две причины, по которым спецоперация может быть завершена в 2024 году. Определяющими факторами он назвал выборы в США и истощение украинских ресурсов.

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      Алан Босиков
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