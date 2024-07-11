Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 11 июля 2024Мир

В Германии заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев

Премьер Баварии Зедер: Германия готова отправлять военнообязанных украинцев ВСУ

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия готова отправить военнообязанных украинцев Вооруженным силам Украины (ВСУ), в случае если к власти придет блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который сейчас находится в оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает газета Bild.

«Если Украина попросит нас об этом [отправке военнообязанных украинцев]», — сказал глава регионального правительства.

Как отмечают авторы материала, данное заявление свидетельствует о сложной дискуссии, которая на протяжении нескольких месяцев развернулась в блоке ХДС/ХСС. Многие представители данной силы выступают за усиление помощи Украине и лишения защиты тех украинских граждан, которые подлежат службе в ВСУ.

Ранее немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что украинским властям необходимо ужесточить мобилизацию. Он также добавил, что современная стратегия ВСУ в конфликте на Украине является неэффективной.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката. Ему не понравились комментарии о способе смягчить вину военному

      Работавший у Соловьева блогер назвал себя зажравшейся свиньей

      ФСБ задержала сообщника главреда криминального издания по делу о вымогательстве

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше