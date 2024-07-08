Немецкий журналист Юлиан Репке призвал Украину ужесточить мобилизацию

Немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что украинским властям необходимо ужесточить мобилизацию. С таким призывом он выступил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Я должен спросить у правительства Украины, насколько серьезно оно настроено остановить российских военных. Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо будете терять один город за другим», — написал журналист.

Ранее Репке оценил действия украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Он заявил о неэффективности стратегии Вооруженных сил Украины по сдерживанию наступления России в регионе.

Перед этим Репке сообщил, что российские военные могут беспрепятственно использовать разведывательные дроны. По его словам, это стало возможным потому, что ВСУ потеряли большое количество систем противовоздушной обороны.