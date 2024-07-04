Журналист Репке: стратегия ВСУ по сдерживанию наступления России не работает

Немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке заявил о неэффективности стратегии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети X.

«Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово . В чем бы не заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике.

4 июля президент России Владимир Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине в надежде на позитивные шаги со стороны Киева. Он объяснил, что перед этим необходимо договориться о переговорах.