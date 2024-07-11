Ганчев: Россия фиксирует факты изнасилований в подконтрольных ВСУ селах

Россия фиксирует факты изнасилований и мародерства в подконтрольных Вооруженным силам Украины селах Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«У нас есть информация и о случаях мародерства, и изнасилований. Кроме того, стоит задача по мере возможности нашему УВД фиксировать все эти преступления. Почему по мере возможности? Потому что далеко не в каждый населенный пункт, естественно, мы имеем доступ, особенно те, которые именно под контролем вооруженных формирований Украины», — сказал он.

По словам Ганчева, информация о правонарушениях поступает от местных жителей, которые смогли выехать на территорию России. Он также рассказал, что такие действия украинских военных поощряются старшим командованием формирований ВСУ.

Глава харьковской ВГА также сообщил, что сейчас под контролем Вооруженных сил России находятся 52 населенных пункта в области. По его словам, 34 из них на купянском направлении и 13 на севере области контролирует российская администрация, а еще 5 — военные.