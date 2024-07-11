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14:21, 11 июля 2024Бывший СССР

Названо число подконтрольных ВС России населенных пунктов в Харьковской области

Ганчев: ВС России контролирует 52 населенных пункта в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России контролируют 52 населенных пункта в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, на купянском направлении под контролем ВГА находятся 34 населенных пункта, а еще 5 населенных пунктов контролируют бойцы Вооруженных сил (ВС) России . Кроме того, ранее администрация сообщала о контроле над 13 населенными пунктами на севере Харьковской области.

«Таким образом, простой математический расчет - 39 населенных пунктов на востоке и 13 на севере территории Харьковской области», — сказал Ганчев.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные отрезали пути отступления бойцов Вооруженных сил Украины ВСУ под Волчанском Харьковской области. Он сообщил, что военнослужащим российских ВС удалось вклиниться в оборону украинской армии юго-западнее Волчанска.

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      Александр Курбатов
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