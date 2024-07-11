В Кремле назвали расширение НАТО за счет Украины угрозой существованию России

Песков: расширение НАТО за счет Украины — недопустимая угроза существованию РФ

Расширение НАТО за счет Украины является недопустимой угрозой существованию России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для нашего существования», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона будет «очень внимательно анализировать текст декларации», принятой по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, шаги альянса требуют «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО» со стороны Москвы.

Песков подчеркнул, что Россия всегда была готова обсуждать европейскую безопасность в комплексе, но не отдельные, вырванные из контекста элементы.

Пресс-секретарь также заявил, что военная инфраструктура НАТО «постоянно, поступательно» приближается к российским границам.

