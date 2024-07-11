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12:21, 11 июля 2024Мир

В Кремле предупредили о принятии решений по контрсдерживанию НАТО

Песков: шаги НАТО потребуют от России решений для контрсдерживания альянса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Шаги Североатлантического альянса, о которых было объявлено на саммите в Вашингтоне, потребуют от России решений для контрсдерживания НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе. И мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ», — отметил он.

По словам политика, альянс преследует цель подавления и нанесения стратегического поражения России, что потребует от Москвы «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. По его словам, со стороны России реакция будет в военном ключе.

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      Виктория Кондратьева
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