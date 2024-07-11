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13:38, 11 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР назвали скорость ежедневного продвижения ВС России на фронте

Марочко: ВС России ежедневно продвигаются на 1 км на разных участках фронта
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) на разных участках фронта продвигаются на один километр ежедневно. Скорость наступления Российской армии назвал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы говорим про продвижение наших войск, то на разных участках фронта оно происходит по-разному, (...) до одного километра где-то наши подразделения продвигаются», — заявил военный.

Он добавил, что, согласно перехваченным данным, офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) особенно высоко оценивают успехи Российской армии на сватовско-кременском и купянском направлениях.

Ранее стало известно о взятии под контроль ВС России Евгеновки на авдеевском направлении. Группировка войск «Центр» Российской армии прорвала оборонительные порядки ВСУ и выбила их из населенного пункта.

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      Глеб Палехов
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