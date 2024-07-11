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13:25, 11 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль ВС РФ еще одного населенного пункта в ДНР

Военкор Разин: ВС РФ взяли под контроль Евгеновку на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Село Евгеновка на авдеевском направлении перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России. О взятии российскими войсками еще одного населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил военкор Владимир Разин в своем Telegram-канале.

«Евгеновка на авдеевском направлении под нашим полным контролем», — написал он.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState сообщил, что ВС России взяли Евгеновку. По данным ресурса, группировка войск «Центр» прорвала оборонительные порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбила их из населенного пункта.

Днем ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что под контроль российских военных перешла большая часть села Урожайное в Запорожской области. По его словам, подразделения ВСУ закрепились в северной части населенного пункта, а ВС России постепенно продвигаются вперед.

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      Александр Курбатов
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