Стало известно о взятии под контроль ВС РФ еще одного населенного пункта в ДНР

Военкор Разин: ВС РФ взяли под контроль Евгеновку на авдеевском направлении

Село Евгеновка на авдеевском направлении перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России. О взятии российскими войсками еще одного населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил военкор Владимир Разин в своем Telegram-канале.

«Евгеновка на авдеевском направлении под нашим полным контролем», — написал он.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState сообщил, что ВС России взяли Евгеновку. По данным ресурса, группировка войск «Центр» прорвала оборонительные порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбила их из населенного пункта.

Днем ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что под контроль российских военных перешла большая часть села Урожайное в Запорожской области. По его словам, подразделения ВСУ закрепились в северной части населенного пункта, а ВС России постепенно продвигаются вперед.