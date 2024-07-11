На Украине признали потерю населенного пункта на покровском направлении

DeepState: ВС России взяли под контроль Евгеновку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Евгеновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский Telegram-канал DeepState.

Группировка войск «Центр» прорвала оборонительные порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбила их из Евгеновки, продвигаясь с боями от Авдеевки к Покровску.

Перед этим ВС России взяли под контроль поселки Сокол и Восход.

Ранее в ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи у населенного пункта Новоселовка на покровском направлении. Стало известно, что украинские военные покидают населенный пункт небольшими группами, чтобы избежать столкновений с ВС России.