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12:14, 11 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии возобновили дело в отношении решившего стать президентом экс-генпрокурора

Дело решившего стать президентом Молдавии экс-генпрокурора Стояногло возобновили
Александр Стояногло

Александр Стояногло. Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia

Прокуратура Молдавии возобновила расследование по делу о коррупции в отношении экс-генпрокурора республики Александра Стояногло, который недавно заявил о решении баллотироваться на пост президента. О преследовании бывшего главы генпрокуратуры, решившего стать президентом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело против бывшего генпрокурора и двух сотрудников прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам разблокировано», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что фигурантами дела также являются двое сотрудников прокуратуры, которых обвинили в причастности к незаконному освобождению банкира Вячеслава Платона. Сообщается, что Апелляционная палата Кишинева отклонила их протесты. Данное дело находилось на рассмотрении более полутора лет.

Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе правительства, на тот момент возглавляемого нынешним президентом страны Майей Санду. Уже в 2021 году в отношении него завели уголовное дело по обвинению в действиях десятилетней давности. Президент Молдавии Майя Санду также обвиняла его в связях с банкиром Платоном, однако Стояногло был оправдан судом и освобожден из тюрьмы в июне 2021 года.

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      Александр Курбатов
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