В Молдавии задержали генерального прокурора

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования. Об этом сообщил министр юстиции республики Серджиу Литвиненко в своем Facebook.

По его словам, Стояногло задержан, и его полномочия приостановлены. На данный момент в здании Генпрокуратуры проходят обыски. Жалобу на прокурора подал депутат от президентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп, опираясь на расследования украинских журналистов.

Он обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в законодательство, известную как «Ландромат», которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции.

В апреле депутат от оппозиционной партии «Платформа Da» Инга Григориу потребовала временно отстранить от должности Стояногло из-за расследования, опубликованного в начале апреля в украинских СМИ. Тогда так же поднимался вопрос причастности прокурора к финансовым махинациям.

Григориу возглавляет парламентскую следственную комиссию, занимающуюся расследованием крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию денег, известной как «российский ландромат» или «молдавская схема». Эта комиссия была создана по инициативе «Платформа DA» в ноябре 2020 года. Через «ландромат» (в переводе с английского — прачечная — прим. «Ленты. ру») в период с 2011 по 2014 год, по данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около 21 миллиарда долларов (примерно 700 миллиардов рублей по среднему курсу тех лет).