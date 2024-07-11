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16:13, 11 июля 2024Бывший СССР

В результате атаки ВСУ под Энергодаром возобновился лесной пожар

Из-за атаки ВСУ возобновился лесной пожар под Энергодаром Запорожской области
СюжетПожары в России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновился лесной пожар под Энергодаром, где расположена Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«После вчерашней атаки ВСУ с новой силой разгорелся лесной пожар вблизи Энергодара. Все городские силы брошены на тушение», — написал он.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Запорожской области, огнем охвачена территория площадью более десяти гектаров. На месте работает 21 сотрудник МЧС и четыре единицы техники.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре. Он напомнил, что до этого украинские военные нанесли удары по объектам критически важной инфраструктуры.

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      Александр Курбатов
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