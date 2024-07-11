В России рассказали о выдающих себя за бойцов СВО бомжах

Мэр города в Иркутской области рассказал о выдающих себя за бойцов СВО бездомных

В городе Железногорск-Илимский Иркутской области бездомные выдают себя за участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал глава города Павел Березовский в соцсети «ВКонтакте».

Имена и фамилии «бомжей», как назвал их глава города, известны местным властям. Никто из них участником не является, подчеркнул Березовский. «Некоторые из них, чтобы жалость вызвать, говорят, что они воевали на СВО», — пояснил он.

По словам мэра, городская администрация предлагала бездомным работу, а также пообещала предоставить им жилье. «Но никто из них принципиально работать не хочет», — подчеркнул Березовский и добавил, что местные власти не знают, как выйти из сложившейся ситуации.

Ранее в Забайкальском крае участника СВО нашли живущим на улице. Выяснилось, что бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» на время поселился у брата, пока ему не изготовят протезы. После ссоры с родственником мужчина ушел жить на берег реки, где его и обнаружил случайный прохожий.