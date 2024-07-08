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11:36, 8 июля 2024Россия

Безногого бойца ЧВК «Вагнер» нашли живущим на улице в российском регионе

В Забайкалье безногий боец СВО поселился на берегу реки, его выгнал из дома брат

Кадр: Telegram-канал Chita.Ru | Новости Читы

В Забайкальском крае мужчина нашел безногого участника специальной военной операции (СВО) на берегу реки. Бойца прогнали из дома, сообщает издание «Чита.ру» в Telegram.

Бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер» обнаружил местный житель. «Я вижу, что он (...) на протезах, и я сразу понял, что он с СВО», — пояснил мужчина. Он помог бойцу спуститься к воде, полагая, что тот вскоре вернется домой. Однако, на следующий день он застал вагнеровца на том же месте.

Выяснилось, что участник спецоперации гостил у брата в ожидании изготовления облегченных протезов. После ссоры с родственником он ушел жить на улицу. Свои силы он поддерживает с помощью армейских сухпайков.

Когда о случившемся с бойцом узнали власти региона, его доставили в краевую клиническую больницу.

Ранее в Москве потерялся другой участник СВО, у которого частично пропала память. Мужчина три дня бродил по столице, пока не зашел в один из военкоматов. Там установили личность военнослужащего и помогли ему вылететь в Омск, где его ждал сын.

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      Алан Босиков
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