В России снизились вредные выбросы

Выбросы загрязняющих веществ в России достигли пятилетнего минимума

Выбросы вредных веществ от предприятий и транспорта в России в 2023 году составили 22 миллиона тонн, достигнув рекордного минимума за пять лет. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанных на материалах Росприроднадзора. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выбросы сократились на один процент, или на 229 тысяч тонн, по сравнению с 2022 годом. На каждого жителя России в 2023 году в среднем пришлось 150,2 килограмма вредных веществ в атмосфере.

Снижение выбросов происходит, несмотря на рост промышленного производства (3,5 процента за 2023 год), отметила глава FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, на протяжении последних лет предприятия активно вкладываются в защиту окружающей среды. Так, на предотвращение изменения климата в 2023 году российский бизнес потратил 271,5 миллиарда рублей.

Объем вредных выбросов в последние годы распределяется стабильно: 77 процентов приходится на предприятия, 23 процента — на транспорт. Российские предприятия в прошлом году выбросили в воздух на 1,3 процента меньше загрязняющих веществ, чем годом ранее. Объем выхлопов от автомобилей сохранился примерно на том же уровне (сокращение на 0,2 процента). Среди транспорта основным загрязнителем являются автомобили, на которые приходится 97 процентов выбросов.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор собирается улучшить качество мониторинга загрязняющих выбросов в России. Ведомству в рамках нацпроекта «Экология» выделили 900 миллионов рублей, которые должны быть направлены на оснащение лабораторий новым современным оборудованием.