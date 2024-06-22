Среда обитания
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09:01, 22 июня 2024Среда обитания

Росприроднадзор увеличит выявление загрязняющих сбросов и выбросов

Росприроднадзор получит 900 миллионов рублей для новых лабораторий

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) собирается увеличить выявление загрязняющих сбросов и выбросов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы правительства Дмитрия Патрушева.

В рамках нового цикла реализации нацпроекта правительство выделила ведомству 900 миллионов рублей. На эти средства лаборатории Росприроднадзора будут оснащены новым современным оборудованием.

Патрушев также заявил, что в ближайшее время необходимо, во-первых, завершить инвентаризацию объектов накопленного вреда и приступить к их ликвидации, во-вторых — решить задачу по созданию экономики замкнутого цикла. Акцент в дальнейшей работе Росприроднадзора следует в большей степени делать на предупреждении нарушений, а не на их устранении, добавил замглавы правительства.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова назвала одним из главных экологических вызовов для России защиту водных ресурсов. Она напомнила, что вдоль Волги проживают около 60 миллионов россиян.

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      Мария Черкасова
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