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21:45, 11 июля 2024Россия

В российском регионе пятеро детей пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона

Гладков: в Шебекино пятеро детей ранены при сбросе взрывного устройства с дрона

Фото: Globallookpress.com

В Шебекино Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома, пострадали пятеро детей, об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.

Еще троим врачи местной больницы оказали первую медицинскую помощь перед транспортировкой в областную клинику. Дети в момент происшествия находились на площадке во дворе дома, одному из ребят было восемь лет, добавил Гладков.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Шебекино, которая располагается в двух кварталах от здания городской мэрии. Предположительно, снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами. Одного человека спасти не удалось.

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      Марина Совина
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