В российском регионе семилетнего ребенка засосало в речной шлюз

В Белорецком районе Башкирии семилетнего ребенка засосало в речной шлюз

В Белорецком районе Башкирии семилетнего ребенка засосало в речной шлюз, его поиски продолжаются уже три дня. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

Как выяснило издание, все произошло на реке Белой. Четверо детей в российском регионе купались на пруду недалеко от шлюзов. Один из них открылся, мальчика начало тянуть течением. Когда шлюз закрылся, было уже поздно — школьника унесло далеко.

Спасатели решили на время поисков перекрыть все шлюзы, однако это привело к критическому повышению уровня воды. Сейчас эксперты настояли хотя бы на кратковременном открытии труб для сброса, что осложнило поиски пропавшего несовершеннолетнего.

Мальчика начали искать специалисты Госкомитета по ЧС, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры. Кроме того, башкирские следователи организовали проверку.

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