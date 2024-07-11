В США указали на используемое Россией слабое место ВСУ

Forbes: Россия использует бреши в работе ПВО ВСУ и бьет ракетами по самолетам

Истребители МиГ-29, которые Польша планирует передать Киеву, могут не подняться в воздух, так как будут уничтожены российскими ракетами. О слабом месте Вооруженных сил Украины (ВСУ) порассуждал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

«Используя бреши в украинской ПВО российские войска запускают все больше беспилотников над украинскими аэродромами и бьют по ним ракетами "Искандер"», — написал Экс.

По его мнению, украинская армия больше нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, нежели в новых самолетах.

Ранее стало известно, что Польша может отправить на Украину 14 истребителей МиГ-29.