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15:01, 11 июля 2024Интернет и СМИ

В США указали на используемое Россией слабое место ВСУ

Forbes: Россия использует бреши в работе ПВО ВСУ и бьет ракетами по самолетам
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Истребители МиГ-29, которые Польша планирует передать Киеву, могут не подняться в воздух, так как будут уничтожены российскими ракетами. О слабом месте Вооруженных сил Украины (ВСУ) порассуждал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

«Используя бреши в украинской ПВО российские войска запускают все больше беспилотников над украинскими аэродромами и бьют по ним ракетами "Искандер"», — написал Экс.

По его мнению, украинская армия больше нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, нежели в новых самолетах.

Ранее стало известно, что Польша может отправить на Украину 14 истребителей МиГ-29.

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