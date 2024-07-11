В США заявили о превращении НАТО в наступательный альянс

Кеннеди-младший: НАТО превратилась в наступательный альянс

НАТО превратилась в наступательный альянс, который осуществляет экспансию и провоцирует войны. Об этом заявил кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям военно-промышленного комплекса», — рассказал политик.

Кеннеди-младший также добавил, что Североатлантический альянс потерял смысл с завершением Холодной войны. По его словам, экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему следовало распустить военный блок после воссоединения ФРГ и ГДР в единое государство.

Ранее Кеннеди-младший назвал продолжение войны главным приоритетом НАТО. Он добавил, что западным странам необходимо «прекратить резню».