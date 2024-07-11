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02:44, 11 июля 2024Мир

В Венгрии предрекли уничтожение Украины

Глава МИД Сийярто предрек уничтожение Украины, если конфликт не будет завершен
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегия Европейского союза и НАТО не принесла результатов в разрешении украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По его словам, без завершения конфликта Украины будет уничтожена. «Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться успеха на поле боя.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил рост роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине, назвав его «опасным и безответственным». По его словам, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».

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      Марина Совина
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