Глава МИД Сийярто предрек уничтожение Украины, если конфликт не будет завершен

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегия Европейского союза и НАТО не принесла результатов в разрешении украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По его словам, без завершения конфликта Украины будет уничтожена. «Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться успеха на поле боя.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил рост роли Североатлантического альянса в конфликте на Украине, назвав его «опасным и безответственным». По его словам, НАТО «очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией».