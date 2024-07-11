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07:40, 11 июля 2024Экономика

В ВТБ рассказали о падении доли кредитов в западных валютах

Зампред ВТБ: доля кредитов в западных валютах упала до восьми процентов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Доля кредитов ВТБ в западных валютах с 2022 года упала втрое — до 8 процентов. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

До введения санкций она составляла около 31 процента, напомнил он. По словам Пьянова, эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то кредитная организация конвертирует займы в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности.

Ранее финансист Андрей Пономарев посоветовал россиянам не отказываться от кредитов в 2024 году, несмотря на высокие ставки банков. Он напомнил, что многие банки при принятии решения об одобрении кредита руководствуются «правилом сорока процентов» — выплаты заемщика не должны превышать 40 процентов от его месячного дохода.

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      Юлия Мискевич
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