В ВТБ рассказали о падении доли кредитов в западных валютах

Зампред ВТБ: доля кредитов в западных валютах упала до восьми процентов

Доля кредитов ВТБ в западных валютах с 2022 года упала втрое — до 8 процентов. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

До введения санкций она составляла около 31 процента, напомнил он. По словам Пьянова, эта доля имеет тенденцию к снижению разными способами: для кого-то кредитная организация конвертирует займы в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности.

Ранее финансист Андрей Пономарев посоветовал россиянам не отказываться от кредитов в 2024 году, несмотря на высокие ставки банков. Он напомнил, что многие банки при принятии решения об одобрении кредита руководствуются «правилом сорока процентов» — выплаты заемщика не должны превышать 40 процентов от его месячного дохода.