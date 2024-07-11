Казахстан попросил вывести российские ценные бумаги из страны

Депозитарий Казахстана попросил владельцев ценных бумаг РФ вывести их из страны

Владельцам российских ценных бумаг следует вывести их из номинального держания Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане до 1 августа этого года. О такой просьбе, направленной казахстанским брокерам, сообщает РБК.

Издание отмечает, что получение рассылки с такой рекомендации от казахстанского депозитария подтвердили несколько источников на рынке, а ее текст прямо отсылает к санкциям США, введенным 12 июня этого года в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе Национального расчетного депозитария (НРД).