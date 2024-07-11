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09:52, 11 июля 2024Экономика

Казахстан попросил вывести российские ценные бумаги из страны

Депозитарий Казахстана попросил владельцев ценных бумаг РФ вывести их из страны

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Владельцам российских ценных бумаг следует вывести их из номинального держания Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане до 1 августа этого года. О такой просьбе, направленной казахстанским брокерам, сообщает РБК.

Издание отмечает, что получение рассылки с такой рекомендации от казахстанского депозитария подтвердили несколько источников на рынке, а ее текст прямо отсылает к санкциям США, введенным 12 июня этого года в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе Национального расчетного депозитария (НРД).

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      Платон Щукин
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