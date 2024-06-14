Токаев рассказал о рекордном товарообороте Казахстана и США

Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности расширения торговли Казахстана и США

Товарооборот Казахстана и США вырос в 2023 году на 30 процентов, до рекордных 4,1 миллиарда долларов. Об этом рассказал президент постсоветской республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с посетившей Астану американским торговым представителем Кэтрин Тай.

Глава государства заявил о важности ее визита для расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран. Токаев также назвал США одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, отметив, что в настоящее время в республике работает более 600 американских компаний. «Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития», — приводит пресс-служба слова президента.

По итогам 2023 года Россия потеряла статус главного торгового партнера Казахстана, уступив его Китаю, нарастившему товарооборот со страной почти на треть, до 31,5 миллиарда долларов. Тем не менее объем взаимных российско-казахстанских поставок по-прежнему остается на крайне высоком уровне в 26 миллиардов долларов.

Ранее вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна вынуждена соблюдать антироссийские санкции Запада, хотя не поддерживает их и терпит из-за них негативные последствия. Также он указал, что страна не выдержит санкционного давления из-за размеров экономики.