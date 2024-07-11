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16:25, 11 июля 2024Экономика

Внешний долг России вырос

Центробанк: внешний долг России вырос на 1,11 процента

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Внешний долг России во втором квартале текущего года составил 306,1 миллиарда долларов, рост составил 1,11 процента. Об этом сообщается в материалах российского Центробанка. При этом, показатель на 3,4 процента ниже уровня начала 2024 года, отмечает ТАСС.

По итогам I квартала 2024 года внешний долг России снизился на 12,8 миллиарда долларов. В апреле регулятор заявил, что данный показатель опустился до своего минимального с октября 2006 года значения — 304 миллиардов.

По итогам II квартала 2023 года уровень внешнего долга впервые опустился ниже 15 процентов. В 2020 году он доходил до 31 процента, а в конце 2021 года — 26,2 процента.

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