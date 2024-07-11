Во Франции вспыхнул шпиль Руанского собора

BFMTV: на шпиле Руанского собора во Франции начался пожар

Во Франции на шпиле Руанского собора начался пожар. Об этом сообщил BFMTV.

Собор в готическом стиле в городе Руан был построен в период с XII по XVI века. Металлический шпиль, возведенный в XIX веке, вспыхнул около 12 часов по местному времени (13 часов по московскому) в момент, когда на нем велись работы. Причину возгорания на данный момент установить не удалось. Всех, кто находился в здании, эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили, чтобы не мешать работе экстренных служб. По этой же причине жителей Руана призвали покинуть район, где расположен собор, и воздержаться от поездок туда.

Чтобы добраться до высокого шпиля, пожарные разворачивают длинную лестницу. Всего с огнем борются более 60 спасателей и 33 единицы техники.