Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 11 июля 2024Экономика

Во Франции вспыхнул шпиль Руанского собора

BFMTV: на шпиле Руанского собора во Франции начался пожар

Фото: Jeremy Collado / Reuters

Во Франции на шпиле Руанского собора начался пожар. Об этом сообщил BFMTV.

Собор в готическом стиле в городе Руан был построен в период с XII по XVI века. Металлический шпиль, возведенный в XIX веке, вспыхнул около 12 часов по местному времени (13 часов по московскому) в момент, когда на нем велись работы. Причину возгорания на данный момент установить не удалось. Всех, кто находился в здании, эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили, чтобы не мешать работе экстренных служб. По этой же причине жителей Руана призвали покинуть район, где расположен собор, и воздержаться от поездок туда.

Чтобы добраться до высокого шпиля, пожарные разворачивают длинную лестницу. Всего с огнем борются более 60 спасателей и 33 единицы техники.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката. Ему не понравились комментарии о способе смягчить вину военному

      Работавший у Соловьева блогер назвал себя зажравшейся свиньей

      ФСБ задержала сообщника главреда криминального издания по делу о вымогательстве

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше