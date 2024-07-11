Полковник оценил положение сил на территории ДНР

Полковник Матвийчук допустил переход ДНР под полный контроль РФ к осени

Россия может завершить работу по взятию Донецкой народной Республикой (ДНР) под полный контроль уже к осени 2024 года, предположил в разговоре военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О положении сил в регионе специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Горловка, Авдеевка, Часов Яр — это все звенья одной задачи. Российские военные уничтожают противника на административных территориях ДНР. Задача — выйти на границы и завершить работу», — сказал полковник.

На данный момент, по словам Матвийчука, военные перерезают пути логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и постепенно оттесняют противника.

«Там направление на Краматорск, Славянск. Мы перерезаем пути логистики. Назвать точные сроки завершения этой работы нельзя, но, думаю, взятие под контроль ДНР должно окончиться к осени», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что линия фронта отодвигается от Горловки, которая регулярно подвергается обстрелам.