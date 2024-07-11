Сальдо: ВСУ обстреляли жилые кварталы в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, несколько домов получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам губернатора, ВСУ ведут сильный обстрел жилых кварталов Новой Каховки из минометов, а также атакуют с помощью дронов. «Это циничный акт государственного терроризма киевского режима и военное преступление», — заявил он.

В результате атаки несколько жилых домов получили повреждения, но никто из мирных жителей не пострадал, добавил Сальдо.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по хлебопекарне и зданию водоканала в городе Алешки Херсонской области. Повреждения также получили несколько гражданских машин.