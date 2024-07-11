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16:04, 11 июля 2024Силовые структуры

Юлию Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов

Вдову Алексея Навального Юлию внесли в перечень Росфинмониторинга

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вдову Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлию внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает ТАСС.

9 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации по статье 282.1 Уголовного кодекса РФ.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента ее задержания в стране.

В апреле стало известно, что МВД начало экспертизу заявлений Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям против России. Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку высказываниям Навальной. Вероятно, речь шла о ее выступлении в Европарламенте.

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      Владимир Седов
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