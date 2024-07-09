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20:34, 9 июля 2024Силовые структуры

Вдову Навального объявили в розыск. В чем ее обвиняют?

Басманный суд заочно арестовал Навальную по делу об экстремистской организации

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы во вторник, 9 июля, заочно арестовал вдову Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлию по делу об участии в экстремистской организации по статье 282.1 Уголовного кодекса РФ.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию России либо с момента ее задержания в стране.

Кроме того, так как Навальная, по мнению обвинения, скрылась от органов, ее объявили в международный розыск.

Фото: Marcus Golejewski / Globallookpress.com

В случае доказательства вины ей грозит либо штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет, либо тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет. Уточняется, что Навальной вменяется участие в обеспечении деятельности экстремистского сообщества, созданного ее супругом.

Известно, что Навальная с детьми уехала из России в феврале 2021 года, после ареста ее мужа.

Ранее МВД начало экспертизу заявлений вдовы Навального

В апреле стало известно, что МВД начало экспертизу заявлений Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям против России. По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, он обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку высказываниям Навальной. Вероятно, речь шла о ее выступлении в Европарламенте.

Фото: Carsten Koall / Globallookpress.com

Обращение депутата приняли к рассмотрению и назначили соответствующую психолого-лингвистическую экспертизу. Ожидаемыми сроками заключения по проверке было названо второе полугодие текущего года. В случае если экспертиза найдет подтверждение, что призывы к введению санкций были, Навальную должны привлечь к ответственности.

Юлия Навальная решила пойти в политику после того, как стала вдовой

Навальная стала вдовой в текущем году. Ее мужу стало плохо 16 февраля во время того, когда он находился в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп, врачи не смогли его спасти. Супруга и дети не присутствовали на церемонии прощания с Алексеем Навальным.

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После случившегося Навальная заявила, что будет продолжать дело мужа и решила пойти в политику. В частности, она встречалась с высокопоставленными западными чиновниками, среди которых был и президент США Джо Байден, а недавно ее выдвигали на пост председателя международной правозащитной организации Human Rights Foundation (организация признана нежелательной в РФ).

Кроме того, по данным анонимных источников RT, политическую карьеру пророчат дочери Навального Дарье. Как сообщает издание, после окончания престижного Стэнфордского университета в США она собирается пойти по пути отца и связать свое будущее с политическим активизмом. В этом, в частности, девушку поддерживают некие кураторы и спонсоры. Однако у данной информации нет официального подтверждения.

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      Анастасия Алимпиева
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