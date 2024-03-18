Путин рассказал о планах обменять Навального на заключенных на Западе россиян. Какое условие поставил президент?

Путин заявил о согласии обменять Навального на заключенных на Западе

Президент России Владимир Путин рассказал, что был согласен обменять Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на российских заключенных на Западе. Об этом он заявил в ходе встречи с членами избирательного штаба в Гостином дворе.

О каких конкретно заключенных идет речь, политик не уточнил. По словам главы государства, у него было одно условие — чтобы Навальный больше никогда не возвращался в Россию.

Мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах. Тот человек, который об этом говорил, еще не успел закончить фразу, как я сказал, что согласен Владимир Путин президент России

Смерть Навального Путин назвал печальным событием. По словам президента, люди постоянно умирают в местах заключения во всех странах мира. «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — отметил Путин.

Песков заявил о непричастности Кремля к смерти заключенного

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что готовность Путина обменять Навального говорит о том, что Москва не причастна к его смерти. Таким образом он ответил на заявления вдовы Навального Юлии, которая считает, что к смерти ее мужа причастны российские власти.

«Это не тот случай, — сказал Песков. — И отношение Путина [к этому вопросу] показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это».

В Москве называли аморальными «пляски у гроба» Навального

5 марта глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин оценил реакцию Запада на смерть Навального. «Очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. А что еще сказать?.. Ожидаемо», — отметил он.

Это аморально, низко, безнравственно

Сергей Нарышкин глава СВР

Также Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью. Он подчеркнул, что жизнь людей имеет свойство рано или поздно заканчиваться. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался директор СВР.

По мнению Нарышкина, вдова Навального Юлия рано или поздно войдет в «клуб самозванцев». Он выразил мнение, что президент США Джо Байден «назначил» Навальную лидером российской оппозиции. При этом он назвал бывшего лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и Навального примерами крупных стратегических провалов Запада.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза 18 марта примут решение по согласованию и принятию новых антироссийских санкций. «Мы надеемся, что будет достигнуто политическое соглашение по введению санкций против ответственных и вовлеченных в смерть Алексея Навального», — заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.