Звезда «Соляриса» раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка

Наталья Бондарчук раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка

Актриса Наталья Бондарчук раскритиковала режиссера Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка. Ее слова приводит Teleprogamma.pro.

Звезда фильма «Солярис» отрицательно высказалась о назначении Богомолова новым художественным руководителем учреждения. «Я против него вообще как такового по многим причинам. Поэтому я, конечно, в ужасе от того, что министерство культуры в наше время отдает ему театр», — заявила она.

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Режиссер объяснил, что это нововведение является частью пиар-кампании. Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».