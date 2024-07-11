Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:55, 11 июля 2024Культура

Звезда «Соляриса» раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка

Наталья Бондарчук раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Наталья Бондарчук раскритиковала режиссера Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка. Ее слова приводит Teleprogamma.pro.

Звезда фильма «Солярис» отрицательно высказалась о назначении Богомолова новым художественным руководителем учреждения. «Я против него вообще как такового по многим причинам. Поэтому я, конечно, в ужасе от того, что министерство культуры в наше время отдает ему театр», — заявила она.

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Режиссер объяснил, что это нововведение является частью пиар-кампании. Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      ФСБ задержала сообщника главреда криминального издания по делу о вымогательстве

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше