Богомолов объяснил смену названия театра Виктюка

Худрук бывшего театра Виктюка Богомолов объяснил смену названия пиаром

Новый художественный руководитель бывшего Театра Романа Виктюка Константин Богомолов объяснил смену названия учреждения. Его слова приводит РИА Новости.

Богомолов заявил, что переименование в Театр — Сцену «Мельников» является частью новой пиар-кампании. «Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться», — пояснил он.

Режиссер подчеркнул, что в театре не ведется «зачистка». Он заверил, что в репертуаре останутся памятные и знаковые спектакли периода Виктюка. Эффективность работы «Мельникова» повысит второй репетиционный зал, отметил Богомолов. «Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах», — заключил он.

Ранее стало известно, что Богомолов убрал из репертуара бывшего театра Виктюка известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».