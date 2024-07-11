Богомолов объяснил смену названия театра Виктюка

Новый художественный руководитель бывшего Театра Романа Виктюка Константин Богомолов объяснил смену названия учреждения. Его слова приводит РИА Новости.
Богомолов заявил, что переименование в Театр — Сцену «Мельников» является частью новой пиар-кампании. «Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться», — пояснил он.
Режиссер подчеркнул, что в театре не ведется «зачистка». Он заверил, что в репертуаре останутся памятные и знаковые спектакли периода Виктюка. Эффективность работы «Мельникова» повысит второй репетиционный зал, отметил Богомолов. «Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах», — заключил он.
Ранее стало известно, что Богомолов убрал из репертуара бывшего театра Виктюка известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».