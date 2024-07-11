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11:00, 11 июля 2024Культура

Богомолов объяснил смену названия театра Виктюка

Худрук бывшего театра Виктюка Богомолов объяснил смену названия пиаром

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новый художественный руководитель бывшего Театра Романа Виктюка Константин Богомолов объяснил смену названия учреждения. Его слова приводит РИА Новости.

Богомолов заявил, что переименование в Театр — Сцену «Мельников» является частью новой пиар-кампании. «Одновременно происходит административная реформа, пришла моя команда менеджерская, руководящая. Если мы видим неэффективность или непонятность каких-то действий, тогда, конечно, приходится расставаться», — пояснил он.

Режиссер подчеркнул, что в театре не ведется «зачистка». Он заверил, что в репертуаре останутся памятные и знаковые спектакли периода Виктюка. Эффективность работы «Мельникова» повысит второй репетиционный зал, отметил Богомолов. «Вопрос только в налаживании эффективности работы театра во всех сферах», — заключил он.

Ранее стало известно, что Богомолов убрал из репертуара бывшего театра Виктюка известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».

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      Мария Рюрикова
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