Народная артистка раскритиковала переименование театра Виктюка

Актриса Талызина раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала режиссера Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка. Ее слова приводит издание «Абзац».

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».

Талызина назвала режиссера Виктюка большим художником и заявила, что у него забрали театр. «Многие постановки Виктюка — музейные. Например, спектакль "Служанки" покорил весь мир. Богомолову была бы честь и хвала, если бы он отнесся с уважением к театру и имени Романа Виктюка и не участвовал в этой перемене», — отметила она.

Актриса выразила сомнение в том, что у Богомолова получится повторить успех Виктюка. «Хотелось бы, чтобы он оставил спектакли Романа Виктюка в театре. Очень жалко, что все так вышло», — заключила она.

Виктюка не стало в 2020 году в результате перенесенного инсульта. Режиссер был художественным руководителем собственного театра с 1991 года, а также постановщиком более двухсот спектаклей в разных театрах мира.