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18:27, 9 июля 2024Культура

Народная артистка раскритиковала переименование театра Виктюка

Актриса Талызина раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка
Валентина Талызина

Валентина Талызина. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала режиссера Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка. Ее слова приводит издание «Абзац».

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».

Талызина назвала режиссера Виктюка большим художником и заявила, что у него забрали театр. «Многие постановки Виктюка — музейные. Например, спектакль "Служанки" покорил весь мир. Богомолову была бы честь и хвала, если бы он отнесся с уважением к театру и имени Романа Виктюка и не участвовал в этой перемене», — отметила она.

Актриса выразила сомнение в том, что у Богомолова получится повторить успех Виктюка. «Хотелось бы, чтобы он оставил спектакли Романа Виктюка в театре. Очень жалко, что все так вышло», — заключила она.

Виктюка не стало в 2020 году в результате перенесенного инсульта. Режиссер был художественным руководителем собственного театра с 1991 года, а также постановщиком более двухсот спектаклей в разных театрах мира.

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      Мария Рюрикова
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