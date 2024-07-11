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17:41, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Звезду Comedy Woman обманули мошенники

Актрису Сысоеву обманул мошенник, представившийся сотрудником сотового оператора
Надежда Сысоева

Надежда Сысоева. Фото: @inadenka

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева сообщила, что ее обманули мошенники. Соответствующая публикация появилась в Telegram.

«Я 15 минут назад слила все свои данные мошенникам. Мне позвонили и развели. Вот сейчас бегу в МФЦ, менять все свои пароли», — заявила Сысоева в опубликованном ею видео.

Позднее актриса выложила еще два ролика, в которых раскрыла подробности мошеннической схемы. По ее словам, злоумышленник позвонил ей, представился сотрудником сотового оператора и заявил, что ей нужно продлить договор. По просьбе мошенников Сысоева назвала свой пароль от личного кабинета.

Звезда Comedy Woman поняла, что стала жертвой обмана, когда злоумышленник попросил ее остаться на линии, но забыл выключить громкую связь и заговорил с подельницей. Актриса сразу же направилась в ближайший МФЦ, а мошеннику пригрозила обращением в полицию. Кроме того, она сообщила о произошедшем сотовому оператору.

«Будьте внимательны и не ведитесь на этих мошенников», — призвала Сысоева россиян.

Ранее сообщалось, что мошенники стали подделывать уведомления от видеохостинга YouTube. Таким образом они заманивают пользователей на фишинговый сайт.

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      Маргарита Щигарева
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